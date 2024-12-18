В Приморье автомобиль насмерть сбил амурского тигра

ВЛАДИВОСТОК, 18 дек — РИА Новости. Автомобиль в Приморье насмерть сбил амурского тигра, обстоятельства происшествия выясняются, сообщил в своем Тelegram-канале центр «Амурский тигр».
«В Находкинском городском округе Приморского края в результате ДТП погиб тигр. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают сотрудники охотнадзора Приморского края. По результатам проверки полицией будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что вечером сбили тигра в Приморье. Очевидцы утверждают, что хищника на перевале между Врангелем и Находкой якобы сбил Land Cruiser Prado, «удар был серьезный».
Как рассказал РИА Новости гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, инцидент произошёл в среду вечером. «Погиб взрослый тигр, самец. За рулём автомобиля была женщина, 34 года. Она сама сообщила о происшествии и ждала приезда полицейских, сотрудников охотнадзора», — сообщил Арамилев.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.