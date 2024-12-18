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Бульдозер переехал мужчину в Челябинской области, СК завел уголовное дело

Бульдозер переехал мужчину в Челябинской области — СК завел уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Все произошло в Красноармейском районе.

Днем 37-летний водитель трактора с бульдозерным оборудованием, находясь на территории коммерческого предприятия в поселке Луговой, совершил наезд на рабочего.

От полученных телесных повреждений 46-летний мужчина скончался на месте.

«Следователями регионального СКР устанавливаются обстоятельства гибели рабочего. Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в комментарии.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, назначены судебные экспертизы.

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