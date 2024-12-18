Бульдозер переехал мужчину в Челябинской области, СК завел уголовное дело

Все произошло в Красноармейском районе.
Днем 37-летний водитель трактора с бульдозерным оборудованием, находясь на территории коммерческого предприятия в поселке Луговой, совершил наезд на рабочего.
От полученных телесных повреждений 46-летний мужчина скончался на месте.
«Следователями регионального СКР устанавливаются обстоятельства гибели рабочего. Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в комментарии.
В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, назначены судебные экспертизы.