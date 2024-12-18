В американском штате Индиана впервые за 15 лет казнили человека

«Житель Индианы, осужденный за убийство четырех человек, включая своего брата и жениха своей сестры, был казнен рано утром в среду, что стало первой казнью в штате за 15 лет», — пишет агентство.
По данным Ассошиэйтед Пресс, смерть Джозефа Коркорана констатировали в 00.44 по местному времени в государственной тюрьме Индианы в Мичиган-Сити. Смертная казнь была проведена с использованием мощного седативного препарата пентобарбитал. В момент казни в соседней комнате находились четыре человека, включая адвоката, журналиста и двух членов семьи осужденного.
Последняя казнь в Индиане состоялась в 2009 году. Проведение смертных приговоров было остановлено из-за дефицита препаратов для инъекций. В 2024 году власти штата объявили, что смогли получить препарат пентобарбитал для проведения казни. Однако его происхождение засекречено в соответствии с законодательством штата, напомнило агентство.
Согласно Ассошиэйтед Пресс, исполнение приговора вызвало протесты правозащитников, религиозных организаций и активистов, выступающих против смертной казни. Противники казни заявляют, что Коркоран страдал тяжелой формой параноидальной шизофрении.