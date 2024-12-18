В американском штате Индиана впервые за 15 лет казнили человека

По данным Ассошиэйтед Пресс, смерть Джозефа Коркорана констатировали в 00.44 по местному времени в государственной тюрьме Индианы в Мичиган-Сити. Смертная казнь была проведена с использованием мощного седативного препарата пентобарбитал. В момент казни в соседней комнате находились четыре человека, включая адвоката, журналиста и двух членов семьи осужденного.