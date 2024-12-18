Водителей Башкирии предупредили об ухудшении видимости на дорогах

В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает МЧС республики.
По информации ведомства, завтра, 19 декабря, на республику обрушится снегопад. Из-за обильных осадков видимость на дорогах ухудшится до 500−1000 метров. Также жителей Башкирии предупредили о сильном ветре, скорость которого будет достигать 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит −6°С, −11°С, днем −4°С, −9°С.
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