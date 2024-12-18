Под Калининградом нашли подпольную наркоплантацию с 45 кустами конопли

«Подпольную наркоплантацию оперативники обнаружили в подземном бункере, обустроенном под теплицей на придомовой территории одного из задержанных. В ходе обследования данного помещения полицейские изъяли 45 кустов наркосодержащих растений рода конопля общим весом около 24 килограммов, а также приготовленную к продаже марихуану массой свыше 1,5 килограммов», — говорится в сообщении.