Под Калининградом нашли подпольную наркоплантацию с 45 кустами конопли

КАЛИНИНГРАД, 18 дек — РИА Новости. Подземную плантацию с 45 кустами конопли, обустроенную в бункере под теплицей, нашли полицейские в городе Гвардейске Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Плантацию обнаружили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калининградской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваются в покушении на сбыт крупной партии марихуаны и незаконном культивировании конопли двое жителей города Гвардейска.
«Подпольную наркоплантацию оперативники обнаружили в подземном бункере, обустроенном под теплицей на придомовой территории одного из задержанных. В ходе обследования данного помещения полицейские изъяли 45 кустов наркосодержащих растений рода конопля общим весом около 24 килограммов, а также приготовленную к продаже марихуану массой свыше 1,5 килограммов», — говорится в сообщении.
Кроме того, при проведении обысков по адресам проживания фигурантов правоохранители изъяли около ста граммов «дурман-травы».
«В отношении мужчин следственным подразделением МО МВД России “Гвардейский” возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 и части 2 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации», — добавили в пресс-службе.
Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, другому — заключение под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.