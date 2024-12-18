Бастрыкин взял на контроль проверку по ДТП с двумя автобусами в Челябинске

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под контроль проверку обстоятельств ДТП с двумя маршрутными автобусами в Челябинске. В результате аварии пострадали два пассажира, в том числе 17-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.