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Бастрыкин взял на контроль проверку по ДТП с двумя автобусами в Челябинске

17-летний пассажир маршрутки был госпитализирован после аварии.

Источник: РИА "Новости"

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под контроль проверку обстоятельств ДТП с двумя маршрутными автобусами в Челябинске. В результате аварии пострадали два пассажира, в том числе 17-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 17 декабря на проспекте Ленина. В районе остановки «Комсомольская площадь» столкнулись автобус № 125 и маршрутное такси № 50. Травмы получили два человека, их госпитализировали. Сотрудники челябинского СУ СКР начали проверку всех обстоятельств происшествия и причин ДТП.

Доклад о промежуточных результатах и принятом решении ожидают в центральном аппарате ведомства.