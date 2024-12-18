Бастрыкин взял на контроль проверку по ДТП с двумя автобусами в Челябинске

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под контроль проверку обстоятельств ДТП с двумя маршрутными автобусами в Челябинске. В результате аварии пострадали два пассажира, в том числе 17-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел 17 декабря на проспекте Ленина. В районе остановки «Комсомольская площадь» столкнулись автобус № 125 и маршрутное такси № 50. Травмы получили два человека, их госпитализировали. Сотрудники челябинского СУ СКР начали проверку всех обстоятельств происшествия и причин ДТП.
Доклад о промежуточных результатах и принятом решении ожидают в центральном аппарате ведомства.