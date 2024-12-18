Главные подробности о ликвидации ЧС на Кубани

В Анапе и Темрюкском районе круглосуточно ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов, вызванного крушениями танкеров в Керченском проливе. В итоге в море утекло свыше 3 тысяч тонн мазута. ИА KrasnodarMedia собрала главные подробности к этому часу.
Заявления официальных лиц.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
- Работа по ликвидации выброшенных на берег нефтепродуктов — тяжелая. Усложняет ситуацию погода, шторм на море не прекращается, поэтому трудно прогнозировать, сколько времени понадобится для полной зачистки берега.
- Сейчас идет обзвон зоопарков, готовых временно принять птиц, пострадавших от мазута. Позже мы их снова выпустим.
Вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко.
- Загрязнение выявили на 49 км береговой полосы. Определили этапы их очистки. В работах задействовали муниципальную службу спасения, региональный отряд «Кубань-СПАС», компании «Черномортранснефть» и КТК, волонтеры.
- При помощи добровольцев, ветеринаров и орнитологов постараются максимально спасти пострадавших животных. Ветеринарные службы займутся утилизацией погибших особей.
Работы по ликвидации
— К уборке береговой линии присоединились свыше 4 тысяч добровольцев. С побережья вывозится собранный мазут для дальнейшей утилизации. Маршрут патрулирования расширили до 70 км.
— 15 самосвалов начали вывоз нефтепродуктов из Анапы. Собранный мазут доставят на специализированную переработку в хутор Белый.
— В Новороссийске начат срочный сбор инвентаря для волонтеров для защиты от вредных испарений. Нужно: респираторы (со степенью защиты — «для применения при лакокрасочных работах, работ с красителями, лаками и нефтепродуктами»); холщовые/строительные мешки; высокая резиновая обувь (р.41−45); лопаты. Адрес: ул. Набережная адмирала Серебрякова, д. 9.
Спасение птиц
— В селе Витязево рядом с Анапой открыт пункт спасения птиц, которые пострадали из-за разлива нефтепродуктов в Черном море. Команда в составе около 20 человек и ветеринар занимаются отмывкой пернатых. На осмотре сейчас около 30 птиц, часть из них отвозят на реабилитацию в Краснодар.
Последствия для окружающей среды и животных
— В ближайшее время туристам не следует спешить в Анапу на отдых, необходимо время для восстановления экосистемы. Острого загрязнения не будет уже к лету, рассказал руководитель лаборатории взаимодействия океана с водами суши и антропогенных процессов Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Петр Завьялов.
— Последствия вытекшего в Черное море мазута проявятся спустя много лет. Об этом заявил заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.
— Мазут в Черном море в районе Анапы угрожает птицам, в том числе занесенным в Красную книгу России и Кубани. Для их спасения есть несколько дней. Такое мнение высказал кандидат биологических наук, директор АНО «Зеленая цивилизация» Дмитрий Федоров.