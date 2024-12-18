Главные подробности о ликвидации ЧС на Кубани

— В селе Витязево рядом с Анапой открыт пункт спасения птиц, которые пострадали из-за разлива нефтепродуктов в Черном море. Команда в составе около 20 человек и ветеринар занимаются отмывкой пернатых. На осмотре сейчас около 30 птиц, часть из них отвозят на реабилитацию в Краснодар.