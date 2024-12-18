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В Екатеринбурге две женщины заболели ботулизмом

Жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом после употребления рыбных консервов.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Две жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом после употребления рыбных консервов, их состояние оценивается как тяжелое, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале.

«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области расследует два случая заболевания ботулизмом в Екатеринбурге. Заболевшие — две совершеннолетние родственницы — употребляли рыбные консервы… В настоящее время состояние пострадавших оценивается как тяжелое.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что шпроты в масле торговой марки «ТМ “За Родину”, которые ели заболевшие, изготовлены калининградским ООО Рыбзавод “За Родину”, были куплены женщинами на мини-рынке у неизвестного лица с грузовой машины.

Как отметили в ведомстве, остатки консервов были исследованы специалистами, в продукции выявлен ботулотоксин, он же найден в крови пострадавших.

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