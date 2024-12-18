В Екатеринбурге две женщины заболели ботулизмом

«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области расследует два случая заболевания ботулизмом в Екатеринбурге. Заболевшие — две совершеннолетние родственницы — употребляли рыбные консервы… В настоящее время состояние пострадавших оценивается как тяжелое.», — говорится в сообщении.