В Екатеринбурге две женщины заболели ботулизмом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Две жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом после употребления рыбных консервов, их состояние оценивается как тяжелое, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале.
«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области расследует два случая заболевания ботулизмом в Екатеринбурге. Заболевшие — две совершеннолетние родственницы — употребляли рыбные консервы… В настоящее время состояние пострадавших оценивается как тяжелое.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что шпроты в масле торговой марки «ТМ “За Родину”, которые ели заболевшие, изготовлены калининградским ООО Рыбзавод “За Родину”, были куплены женщинами на мини-рынке у неизвестного лица с грузовой машины.
Как отметили в ведомстве, остатки консервов были исследованы специалистами, в продукции выявлен ботулотоксин, он же найден в крови пострадавших.