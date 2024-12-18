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Разбирается полиция: в Ростове мужчина умер на ж/д путях

Ростовская область, 18 декабря 2024. DON24.RU. В дежурную часть Ростовского линейного управления МВД поступило сообщение о мужчине, получившим несовместимые с жизнью травмы на железнодорожных путях. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по СКФО.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции», — пишет источник.

Тело мужчины обнаружили на 1219 км перегона Зоологический сад — Ростов Товарный. Транспортная полиция предполагает, что на пострадавшего наехал поезд. Причиной могло послужить нарушение правил поведения вблизи железной дороги.

«Железная дорога — зона повышенной опасности. Переходить пути следует только в специально отведенных местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда», — напоминают полицейские.

По словам полицейских, погибшим оказался 49-летний ростовчанин. Обстоятельства происшествия уточняются.

несчастный случай