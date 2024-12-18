Разбирается полиция: в Ростове мужчина умер на ж/д путях

Ростовская область, 18 декабря 2024. DON24.RU. В дежурную часть Ростовского линейного управления МВД поступило сообщение о мужчине, получившим несовместимые с жизнью травмы на железнодорожных путях. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по СКФО.