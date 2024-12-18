Разбирается полиция: в Ростове мужчина умер на ж/д путях

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции», — пишет источник.
Тело мужчины обнаружили на 1219 км перегона Зоологический сад — Ростов Товарный. Транспортная полиция предполагает, что на пострадавшего наехал поезд. Причиной могло послужить нарушение правил поведения вблизи железной дороги.
«Железная дорога — зона повышенной опасности. Переходить пути следует только в специально отведенных местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда», — напоминают полицейские.
По словам полицейских, погибшим оказался 49-летний ростовчанин. Обстоятельства происшествия уточняются.