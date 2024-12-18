В Ростове-на-Дону задержали трех подростков за поджог электровоза

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Трое подростков задержаны за поджог электровоза в Ростове-на-Дону, возбуждено дело о теракте, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
«Ростовским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “а” части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц)», — говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, вечером 14 декабря произошел поджог железнодорожного электровоза, расположенного на четвертом пути станции Ростов-Товарный в Ростове-на-Дону.
В ходе предварительного следствия силовиками была установлена причастность к преступлению троих несовершеннолетних, они задержаны.
«На допросе у следователя молодые люди дали признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначены экспертизы», — добавляется в сообщении.