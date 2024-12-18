СК возбудил дело после гибели двух детей в пожаре под Новосибирском

Карасукский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Новосибирской области возбудил уголовно дело после гибели мальчика и девочки в пожаре по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
— Следователи совместно с сотрудниками МЧС проводят осмотр места происшествия, назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания и судебная экспертиза для установления причин смерти детей, — сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.
Ранее стало известно, что прокуратура Карасукского района контролирует установление обстоятельств трагедии. Пожар произошел в частном доме в Карасуке. Огонь охватил два квадратных метра, горел диван. Тела детей из дома вынес сосед. На месте ЧП работает психолог. Предварительно, дети находились дома одни.