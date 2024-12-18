СК возбудил дело после гибели двух детей в пожаре под Новосибирском

Карасукский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Новосибирской области возбудил уголовно дело после гибели мальчика и девочки в пожаре по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ).