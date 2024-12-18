Узбекистан срочно отправил в РФ информацию о подозреваемом в убийстве Кириллова

Как пишет агентство, в Telegram-канале, где приводятся слова инсайдера, в частности, сообщается, что в Узбекистане этот человек не входил ни в какие террористические организации и к ответственности не привлекался.
Через некоторое время «Узбекистан-24» опроверг эту информацию, заявив, что о подозреваемом сообщало не само СМИ, а Telegram-канал Ozbekiston 24 с похожим названием, но который не имеет к телеканалу никакого отношения.
Напомним, что накануне на Рязанском проспекте Москвы взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий у подъезда жилого дома, унесло жизни генерала Игоря Кириллова и помощника. В среду, 18 декабря, был задержан вероятный исполнитель теракта — 29-летний гражданин Узбекистана, которого ранее завербовали спецслужбы Украины. Его имя Ахмад Курбанов. Исполнителю теракта была обещана награда в 100 тысяч долларов и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза.
Как рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко, мужчине по прибытию в Москву было передано самодельное взрывное устройство, которое он разместил в электросамокате, припарковав его у подъезда жилого дома. За процессом из арендованного автомобиля велось видеонаблюдение, съемка транслировалась в онлайн-режиме в город Днепропетровск.