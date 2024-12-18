Узбекистан срочно отправил в РФ информацию о подозреваемом в убийстве Кириллова

Напомним, что накануне на Рязанском проспекте Москвы взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий у подъезда жилого дома, унесло жизни генерала Игоря Кириллова и помощника. В среду, 18 декабря, был задержан вероятный исполнитель теракта — 29-летний гражданин Узбекистана, которого ранее завербовали спецслужбы Украины. Его имя Ахмад Курбанов. Исполнителю теракта была обещана награда в 100 тысяч долларов и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза.