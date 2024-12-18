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Две женщины заболели ботулизмом из-за рыбных консервов в Екатеринбурге

Сейчас пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии в больнице.

Родственницы купили шпроты в масле из балтийской кильки на мини-рынке у неизвестного продавца, который торговал консервами из грузовой машины. Производитель, указанный на этикетке, — рыбный завод «За Родину» в Калининграде. Спустя время после употребления продукции женщины почувствовали себя плохо, они обратились к врачам, которые обнаружили в их крови ботулотоксин. Сейчас пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии в больнице.

Остатки консервов исследовали в лаборатории, в продукции также выявили ботулотоксин. Сейчас продавца с рынка разыскивают правоохранительные органы. Местное Управление Роспотребнадзора просит покупателей информировать ведомство, если они увидят шпроты «За Родину» с датой изготовления 13.09.2024.

Рыбные консервы этого производителя продаются в сетевых магазинах по всей России.