Две женщины заболели ботулизмом из-за рыбных консервов в Екатеринбурге

Родственницы купили шпроты в масле из балтийской кильки на мини-рынке у неизвестного продавца, который торговал консервами из грузовой машины. Производитель, указанный на этикетке, — рыбный завод «За Родину» в Калининграде. Спустя время после употребления продукции женщины почувствовали себя плохо, они обратились к врачам, которые обнаружили в их крови ботулотоксин. Сейчас пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии в больнице.
Остатки консервов исследовали в лаборатории, в продукции также выявили ботулотоксин. Сейчас продавца с рынка разыскивают правоохранительные органы. Местное Управление Роспотребнадзора просит покупателей информировать ведомство, если они увидят шпроты «За Родину» с датой изготовления 13.09.2024.
Рыбные консервы этого производителя продаются в сетевых магазинах по всей России.