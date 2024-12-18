Две женщины заболели ботулизмом из-за рыбных консервов в Екатеринбурге

Родственницы купили шпроты в масле из балтийской кильки на мини-рынке у неизвестного продавца, который торговал консервами из грузовой машины. Производитель, указанный на этикетке, — рыбный завод «За Родину» в Калининграде. Спустя время после употребления продукции женщины почувствовали себя плохо, они обратились к врачам, которые обнаружили в их крови ботулотоксин. Сейчас пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии в больнице.