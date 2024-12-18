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Нижегородец лишился более 11 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Новая знакомая предложила мужчине создать брокерский счет на онлайн-бирже.

Источник: Комсомольская правда

Житель Нижнего Новгорода лишился более 11 миллионов рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

В октябре 32-летний мужчина познакомился с девушкой в сети Интернет, которая предложила ему заработать на инвестициях. Нижегородец согласился и создал брокерский счет на онлайн-бирже, а после перевел на него личные 11 010 000 рублей.

Спустя два месяца обещанной прибыли мужчина так и не получил, а когда понял, что его обманули, обратился в полицию.

По данному факту заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, пенсионерка из Арзамаса перевела мошенникам 1,5 млн рублей. Аферисты разводили несчастную женщину целую неделю.