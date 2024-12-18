Красноярец с игрушечным пистолетом избил и ограбил пенсионерку

До этого сообщалось, что в Пермском крае сотрудники полиции задержали подозреваемую в разбойном нападении. Женщина ограбила соседку и отобрала у нее сумку. Злоумышленница знала, что накануне соседка получила пенсию, она подкараулила ее в подъезде и несколько раз ударила ее по голове, затем выхватила сумку и скрылась.