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В Петербурге женщина оставила новорожденного ребенка в ТЦ

В Петербурге женщина оставила новорожденного ребенка в ТЦ Невского района.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга оставила своего новорожденного ребенка в одном из торговых центров Невского района, организована проверка, сообщил городской главк СК РФ в Telegram-канале.

«В Главное следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу поступило сообщение о том, что в одном из торговых центов Невского района города Санкт-Петербурга обнаружен новорожденный ребенок, которого оставила без присмотра его мать и покинула помещение ТЦ», — говорится в сообщении.

Доследственная проверка организована по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Личность женщины устанавливается, добавили в ГСУСК.

Городская прокуратура уточнила, что новорожденный ребенок, которого оставили в коляске в торговом центре на Тепловозной улице, после осмотра медиками направлен в больницу. Надзорное ведомство контролирует ситуацию.

СК