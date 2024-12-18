В Петербурге женщина оставила новорожденного ребенка в ТЦ

«В Главное следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу поступило сообщение о том, что в одном из торговых центов Невского района города Санкт-Петербурга обнаружен новорожденный ребенок, которого оставила без присмотра его мать и покинула помещение ТЦ», — говорится в сообщении.