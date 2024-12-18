В Петербурге женщина оставила новорожденного ребенка в ТЦ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга оставила своего новорожденного ребенка в одном из торговых центров Невского района, организована проверка, сообщил городской главк СК РФ в Telegram-канале.
«В Главное следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу поступило сообщение о том, что в одном из торговых центов Невского района города Санкт-Петербурга обнаружен новорожденный ребенок, которого оставила без присмотра его мать и покинула помещение ТЦ», — говорится в сообщении.
Доследственная проверка организована по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Личность женщины устанавливается, добавили в ГСУСК.
Городская прокуратура уточнила, что новорожденный ребенок, которого оставили в коляске в торговом центре на Тепловозной улице, после осмотра медиками направлен в больницу. Надзорное ведомство контролирует ситуацию.