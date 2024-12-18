«Узбекистан 24» не распространял информацию по делу об убийстве Кириллова

Ранее некоторые российские СМИ со ссылкой на указанный телеканал сообщили, что узбекская сторона незамедлительно по получении соответствующего запроса отправила в Москву имеющиеся у нее данные о задержанном в России соотечественнике, подозреваемом в убийстве Кириллова. СМИ со ссылкой на телеканал также сообщили, что задержанный не поддерживал связей с террористическими организациями и не привлекался к ответственности у себя на родине в Узбекистане.