Мазут из затонувшего танкера в Керченском проливе продолжает вытекать

Напомним, по приблизительным подсчетам, после крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе 15 декабря в море пролилось до 3,7 тысяч тонн нефтепродуктов. 49 километров пляжей от Веселовки в Темрюкском районе до Анапы оказались загрязнены мазутом. С 17 декабря в курортном городе объявили ЧС. Спасать прибрежную экосистему вышли тысячи добровольцев.