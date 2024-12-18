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Мазут из затонувшего танкера в Керченском проливе продолжает вытекать

ТАСС: Мониторинг показывает, что загрязнение моря в районе крушения танкера продолжается.

Источник: Комсомольская правда

Мазут из затонувшего танкера в Керченском проливе продолжает вытекать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергея Станичного.

Напомним, по приблизительным подсчетам, после крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе 15 декабря в море пролилось до 3,7 тысяч тонн нефтепродуктов. 49 километров пляжей от Веселовки в Темрюкском районе до Анапы оказались загрязнены мазутом. С 17 декабря в курортном городе объявили ЧС. Спасать прибрежную экосистему вышли тысячи добровольцев.

экология