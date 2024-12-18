Замглавы Анапы рассказал об усилиях волонтеров в очищении пляжа от мазута

«Более 4 тысяч людей, привлечённых добровольцев. В их числе и волонтёры из 20 муниципальных образований Краснодарского края. Среди волонтёров не только анапчане, не только местные жители, а также и неравнодушные гости нашего курорта, которые находятся здесь… Из Петербурга были звонки от людей, которые каждый год приезжают отдыхать в Анапу, вчера в администрацию поступил звонок, говорят мы выезжаем из Петербурга для того, чтобы поучаствовать в оказании помощи», — рассказала Завизион.