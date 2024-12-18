Замглавы Анапы рассказал об усилиях волонтеров в очищении пляжа от мазута

«Более 4 тысяч людей, привлечённых добровольцев. В их числе и волонтёры из 20 муниципальных образований Краснодарского края. Среди волонтёров не только анапчане, не только местные жители, а также и неравнодушные гости нашего курорта, которые находятся здесь… Из Петербурга были звонки от людей, которые каждый год приезжают отдыхать в Анапу, вчера в администрацию поступил звонок, говорят мы выезжаем из Петербурга для того, чтобы поучаствовать в оказании помощи», — рассказала Завизион.
По ее словам активисты приходят и семьями, и в компании друзей. Люди также сами покупают и приносят инвентарь для тех, у кого нет лопат.
Танкеры «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть 239» с 14 моряками на борту 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С «Волгонефти 239», севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла — предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.