Суд приговорил убийцу отца журналиста Легойды к пожизненному заключению

«Он (Щербаков. — Ред.) признан виновным в совершении разбоя, убийства лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенного с разбоем, в угоне, а также в подделке двух паспортов гражданина РФ», — заключила прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Московской области Виктория Саутова.
На допросе мужчина признал вину и принес потерпевшему извинения, при этом заявив, что убивать отца журналиста не собирался. Он отмечал, что хотел ограбить пенсионера и угнать автомобиль, однако мужчина смог дать отпор.
Уголовное дело по факту убийства 90-летнего мужчины, тело которого нашли в подмосковном Видном, Следственный комитет (СК) РФ возбудил 29 декабря 2023 года.
На следующий день официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемого в убийстве задержали. В СК РФ уточнили, что мужчина напал на Романа Легойду с целью ограбления, после убийства похитил у пенсионера 100 тыс. рублей, а тело оставил у обочины неподалеку от СНТ «Мещерино-Чурилково».