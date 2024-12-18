Суд приговорил убийцу отца журналиста Легойды к пожизненному заключению

На следующий день официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемого в убийстве задержали. В СК РФ уточнили, что мужчина напал на Романа Легойду с целью ограбления, после убийства похитил у пенсионера 100 тыс. рублей, а тело оставил у обочины неподалеку от СНТ «Мещерино-Чурилково».