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Автомобиль скорой помощи застрял в снегу во время вызова в Пермском крае

Происшествие случилось в посёлке в Губахинском округе.

Автомобиль скорой помощи, который выехал на вызов в Пермском крае, застрял в снегу.

Днём 18 декабря в пермских телеграм-каналах было опубликовано сообщение об инциденте, который случился с бригадой скорой помощи в Губахинском округе. По словам автора поста, во время вызова к пациенту в посёлке Северном.

«Больше двух часов спасатели вытягивали медиков из сугробов. По словам местных жителей, в машине находился пациент, которому требовалась госпитализация», — рассказал автор публикации.

Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в Минздраве Пермского края. В ведомстве подтвердили факт инцидента и рассказали о действиях, которые были предприняты медиками.

«Помощь пациенту бригадой СМП была оказана на дому вовремя. Для госпитализации была вызвана другая бригада», — сообщили perm.aif.ru в Минздраве региона.

Позже прокуратура Пермского края сообщила, что ведомство начало проверку по инциденту. Надзорный орган оценит состояние и уровень содержания дорог на территории округа зимой. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.