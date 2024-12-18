Экс-замначальника полиции Челябинской области отправили в СИЗО по делу о взятке

Проверки в Коркино начались после убийства цыганом 40-летней таксистки. Её тело с ножевыми ранениями обнаружили вечером 23 октября. Подозреваемым в преступлении оказался 17-летний подросток, его задержали. По решению суда ближайшие два месяца он проведёт в СИЗО. Преступление спровоцировало волнения местных жителей. На улицы с требованием наказать виновных вышли около 150 человек. Во время беспорядков пострадали два человека. На утро 25 октября ситуация стабилизировалась. Правоохранители задержали мужчину, стрелявшего по людям. Начальник областного главка МВД Сергей Космачёв отстранил от работы руководителя коркинской полиции.