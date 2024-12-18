Экс-замначальника полиции Челябинской области отправили в СИЗО по делу о взятке

Федерягина обвиняют в получении крупной взятки. По версии следствия, в 2021—2023 годах он систематически получал через посредника от учредителя фармацевтической организации взятки на общую сумму не менее 700 тысяч рублей. За это обвиняемый не принимал меры, чтобы пресечь незаконную продажу наркоманам рецептурных сильнодействующих лекарственных средств в одной из аптек Коркино.
Проверки в Коркино начались после убийства цыганом 40-летней таксистки. Её тело с ножевыми ранениями обнаружили вечером 23 октября. Подозреваемым в преступлении оказался 17-летний подросток, его задержали. По решению суда ближайшие два месяца он проведёт в СИЗО. Преступление спровоцировало волнения местных жителей. На улицы с требованием наказать виновных вышли около 150 человек. Во время беспорядков пострадали два человека. На утро 25 октября ситуация стабилизировалась. Правоохранители задержали мужчину, стрелявшего по людям. Начальник областного главка МВД Сергей Космачёв отстранил от работы руководителя коркинской полиции.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям провести исчерпывающую проверку среди лиц цыганской диаспоры, а уголовные дела об убийстве таксистки и покушении на убийство ещё двух коркинцев передать в производство в главное управление ведомства. В городе проходили массовые проверки цыган.