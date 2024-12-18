В Ростовской области экс-судью заподозрили в 40 эпизодах нарушения закона

Как уточнили в ведомстве, подозреваемый может быть причастен к махинациям «граждан похищавших социальные выплаты на приобретение или строительство жилья в рамках программ по обеспечению занятости шахтерских городов и поселков». Общий ущерб федеральному бюджету от действий преступников составил более 70 млн рублей.