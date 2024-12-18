В Ростовской области экс-судью заподозрили в 40 эпизодах нарушения закона

В Ростовской области экс-судью Шахтинского городского суда заподозрили в 40 эпизодах нарушения закона. Уголовное дело в отношении бывшего служителя Фемиды завели сразу по нескольким уголовным статьям, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
Как уточнили в ведомстве, подозреваемый может быть причастен к махинациям «граждан похищавших социальные выплаты на приобретение или строительство жилья в рамках программ по обеспечению занятости шахтерских городов и поселков». Общий ущерб федеральному бюджету от действий преступников составил более 70 млн рублей.
Бывшего судью, которого подозревают в причастности к финансовым преступлениям, обвиняют в мошенничестве при получении выплат и в покушениях на подобное мошенничество (ч.4 ст. 159.2 УК РФ). Две других статьи касаются служебного подлога (ч.2 ст. 292 УК РФ) и вынесения заведомо неправосудных решений (ч.1 и ч.2 ст. 305 УК РФ).
Следствие по делу сейчас ведут представители СУ СК России по Ростовской области.