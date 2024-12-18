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В Башкирии остро не хватает около двух тысяч водителей

В Башкирии наблюдается острый дефицит водителей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии наблюдается острый дефицит водителей. Об этом рассказала министр труда республики Ленара Иванова.

По ее словам, на сегодняшний день Башкирия нуждается в около двух тысячах сотрудниках. При этом на учете в центрах занятости с такой профессией состоят всего 230 человек.

Министр отметила, что в Уфе особенно плачевная ситуация: в столице открыто 800 вакансий, но в центрах занятости числятся лишь 33 человека, которые подходят под требования.

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