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Центральный пляж Анапы отчистили после выброса нефти

АНАПА, 18 декабря, ФедералПресс. Центральный пляж Анапы отчистили от нефти. Этому поспособствовали местные жители.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

«Всего участвовало несколько десятков человек. Конечно, здесь ситуация не такая тяжелая, как на Пионерском проспекте. Но мазут уже проникал в песок, так что пришлось его выбирать оттуда», — рассказали координаторы волонтеров.

Активное участие в уборке пляже принимали волонтеры и местные жители. Многие добровольцы приехали из других регионов.

В данный момент центральный пляж Анапы удалось отчистить от нефти. Уборка береговой зоны продолжается.

Накануне «ФедералПресс» писал, что с анапских пляжей собрали 80 тонн нефти.

экология