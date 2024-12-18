Центральный пляж Анапы отчистили после выброса нефти

«Всего участвовало несколько десятков человек. Конечно, здесь ситуация не такая тяжелая, как на Пионерском проспекте. Но мазут уже проникал в песок, так что пришлось его выбирать оттуда», — рассказали координаторы волонтеров.
Активное участие в уборке пляже принимали волонтеры и местные жители. Многие добровольцы приехали из других регионов.
В данный момент центральный пляж Анапы удалось отчистить от нефти. Уборка береговой зоны продолжается.
Накануне «ФедералПресс» писал, что с анапских пляжей собрали 80 тонн нефти.