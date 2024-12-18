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Спасатели из Ростовской области обезвредили авиабомбу

Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону 18 декабря.

В поселке Никитинский, расположенном в Краснодарском крае, был обнаружен взрывоопасный предмет. Для его обезвреживания привлекли специалистов по пиротехнике из Ростовской области.

В ходе осмотра было установлено, что обнаруженный объект представляет собой фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Вес бомбы составляет 100 килограммов.

Для ликвидации взрывоопасного предмета сотрудники МЧС транспортировали его на специальный полигон, где и произвели подрыв. С начала года донскими саперами МЧС уничтожено около 300 авиабомб, сообщили в ведомстве.