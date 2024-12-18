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В Крыму на ходу загорелась легковушка с тремя людьми

В Бахчисарайском районе Крыма загорелся автомобиль с тремя людьми.

Источник: кадр видео пресс-службы МЧС Крыма

В среду, 18 декабря, в Бахчисарайском районе Крыма загорелся автомобиль GAC. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

В районе села Тополи во время движения загорелась легковушка. Водитель и два пассажира самостоятельно покинули салон.

На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила три квадратных метра. На месте происшествия работали три человека. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

«Причину установят эксперты», — говорится в сообщении.

МЧС