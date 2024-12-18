В Крыму на ходу загорелась легковушка с тремя людьми

В среду, 18 декабря, в Бахчисарайском районе Крыма загорелся автомобиль GAC. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
В районе села Тополи во время движения загорелась легковушка. Водитель и два пассажира самостоятельно покинули салон.
На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила три квадратных метра. На месте происшествия работали три человека. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.
«Причину установят эксперты», — говорится в сообщении.