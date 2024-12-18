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В Ростовской области ввели карантин из-за бешенства у кошки

На отдельных территориях Цимлянского района установили карантин из-за выявленного заражения бешенством у кошки. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

Источник: Коммерсантъ

Согласно документу, очагом инфекции стало домовладение на ул. Советская, 26 в хуторе Железнодорожный Маркинского сельского поселения, где и ввели карантин. Это сделано с целью не допустить распространения инфекции. Также в потенциально опасную зону попала территория, прилегающая к эпизодическому очагу. Ее радиус составляет три км.

Карантин предполагает ограничение на ввоз и вывоз животных, а также продуктов животноводства на неблагополучной территории.

Ранее в Октябрьском районе Ростовской области сняли 7365873 карантин по птичьему гриппу. Он действовал два месяца.

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