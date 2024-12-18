В Ростовской области ввели карантин из-за бешенства у кошки

Согласно документу, очагом инфекции стало домовладение на ул. Советская, 26 в хуторе Железнодорожный Маркинского сельского поселения, где и ввели карантин. Это сделано с целью не допустить распространения инфекции. Также в потенциально опасную зону попала территория, прилегающая к эпизодическому очагу. Ее радиус составляет три км.