В Челябинске 12 человек пойдут под суд за торговлю наркотиками

В Челябинске суд рассмотрит дело 12 участников преступного сообщества, обвиняемых в распространении наркотиков в особо крупном размере. Среди них пятеро иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Челябинской области.
Следователи выяснили, что организаторами группы были трое иностранцев, которые продавали наркотики по всей России. С 2022 года по июль 2024 года обнаружены случаи распространения участниками сообщества наркотических веществ в Челябинской, Свердловской, Тульской, Тверской, Московской и Ленинградской областях. При обыске и задержании полиция изъяла у них более 10 кг героина, 12 кг метадона и мефедрона, а также свыше 1,3 кг опия и гашиша.
На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 12,5 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска.