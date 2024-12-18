В Челябинске 12 человек пойдут под суд за торговлю наркотиками

Следователи выяснили, что организаторами группы были трое иностранцев, которые продавали наркотики по всей России. С 2022 года по июль 2024 года обнаружены случаи распространения участниками сообщества наркотических веществ в Челябинской, Свердловской, Тульской, Тверской, Московской и Ленинградской областях. При обыске и задержании полиция изъяла у них более 10 кг героина, 12 кг метадона и мефедрона, а также свыше 1,3 кг опия и гашиша.