На Кубани установят 65 световых башен для уборки мазута ночью

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе во время сильного шторма утром 15 декабря. Одно судно разломилось, второе село на мель недалеко от порта «Тамань». Один член экипажа танкера «Волгонефть-212» погиб, еще 11 госпитализировали с переохлаждением. Экипаж второго танкера при эвакуации не пострадал. По факту крушения судов следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем гибель человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).