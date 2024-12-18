Троих подростков задержали за поджог электровоза в Ростове

Троих жителей Ростова-на-Дону 15, 16 и 18 лет задержали по подозрению в поджоге электровоза. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщили в пресс-службах следственного управления на транспорте и транспортной полиции.
Известно, что поджог произошел вечером 14 декабря 2024 года на четвертом пути станции Ростов — Товарный в Ростове-на-Дону.
Позже подозреваемые на допросе дали признательные показания. По словам молодых людей, они совершили преступление в надежде на вознаграждение в 150 тысяч рублей, эти деньги якобы обещал перевести некий куратор, рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Сейчас дело расследуется в рамках статьи «Теракт, совершенный группой лиц» (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Подобное нарушение закона предусматривает до 20 лет лишения свободы. По факту произошедшего ведется следствие, назначены экспертизы, прокомментировали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.