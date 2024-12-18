Троих подростков задержали за поджог электровоза в Ростове

Позже подозреваемые на допросе дали признательные показания. По словам молодых людей, они совершили преступление в надежде на вознаграждение в 150 тысяч рублей, эти деньги якобы обещал перевести некий куратор, рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.