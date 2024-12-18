Незаконный бизнес на еде и хищения из бюджета выявили в самарских больницах

Еще больше нарушений нашли в Ставропольской райбольнице. Так, одна из сотрудниц организовала предпринимательскую деятельность по общественному питанию без необходимых правовых оснований и тоже не оформила договор аренды. При этом еда готовилась в домашних условиях и продавалась как пациентам, так и персоналу больницы.