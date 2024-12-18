Незаконный бизнес на еде и хищения из бюджета выявили в самарских больницах

«В селе Сосновый Солонец ООО “Ак-Барс”, оказывающее услуги питания пациентам больницы, осуществлялось приготовление пищи в здании отделения сестринского ухода. При этом договор аренды помещения не заключался, согласие собственника государственного имущества не было получено», — сообщили в прокуратуре.
Еще больше нарушений нашли в Ставропольской райбольнице. Так, одна из сотрудниц организовала предпринимательскую деятельность по общественному питанию без необходимых правовых оснований и тоже не оформила договор аренды. При этом еда готовилась в домашних условиях и продавалась как пациентам, так и персоналу больницы.
Кроме того, в ходе проверки вскрылись факты хищения бюджетных средств. Выяснилось, что были выданы поддельные документы о бесплатном изготовлении протезов для нескольких пациентов, среди которых была женщина, умершая на момент получения услуг. Из-за чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.