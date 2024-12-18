В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым

Как рассказал источник РИА Новости в экстренных службах региона, по предварительной информации, пострадали пять человек.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис написал в Telegram, что на место выехали спасатели и семь бригад скорой помощи, для пассажиров готовят места размещения.
По данным РЖД, боковое столкновение двух составов произошло в 16:14 мск при въезде на станцию. В поезде № 11 Мурманск — Петербург находились 326 пассажиров.
С рельсов сошли три пассажирских вагона и четыре грузовых.
Движение на участке приостановлено, на место направили восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.
Мурманский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
В районе крушения температура воздуха минус 25 градусов.