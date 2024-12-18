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Центр пробации для бывших заключенных на 40 мест открыли в Уфе

В Уфе открылся центр пробации для бывших осужденных.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе появился центр пробации для бывших осужденных. В учреждении будут помогать отбывшим наказание мужчинам оформить документы, найти работу и жилье. Центр будет располагаться в здании Уфимского художественно-гуманитарного колледжа в Черниковке.

Содержатся экс-заключенные будут в общежитии на 40 мест. Жить в центре мужчины смогут до 11 месяцев. Для их удобства комнаты оборудованы спальным местом, зоной отдыхом, а также душевой и кухней. Первых постояльцев на Кольцевой ждут уже в начале 2025 года.

Как пояснили в регионально Минтруда, в центре также будут размещать людей, судимости которых не связаны с лишением свободы, но они оказались в тяжелой жизненной ситуации.

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