Центр пробации для бывших заключенных на 40 мест открыли в Уфе

Содержатся экс-заключенные будут в общежитии на 40 мест. Жить в центре мужчины смогут до 11 месяцев. Для их удобства комнаты оборудованы спальным местом, зоной отдыхом, а также душевой и кухней. Первых постояльцев на Кольцевой ждут уже в начале 2025 года.