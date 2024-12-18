Силы ПВО Ростовской области отражают атаку, сбили три из четырех ракет

Напомним, ранее в Таганроге обезвредили части ракет, оставшихся после атаки 11 декабря 2024 года. Тогда, по данным Минобороны России, в сторону приморского города было выпущено шесть ракет ATACMS. Две из них сбиты ЗРПК «Панцирь», остальные отклонены средствами РЭБ.