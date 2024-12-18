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Силы ПВО Ростовской области отражают атаку, сбили три из четырех ракет

В небе над Ростовской областью сбили три ракеты, одна попала в хозпостройку.

Источник: Комсомольская правда

В небе над Ростовской областью силы ПВО сейчас отражают ракетную атаку. Об этом в своем телеграм-канале оперативно проинформировал врио губернатора Юрий Слюсарь.

— В районе Каменска сбиты три из четырех ракет, одна попала в хозяйственную постройку, — уточнил Юрий Слюсарь.

По предварительным данным оперативных служб, пострадавших нет. Информация уточняется.

Напомним, ранее в Таганроге обезвредили части ракет, оставшихся после атаки 11 декабря 2024 года. Тогда, по данным Минобороны России, в сторону приморского города было выпущено шесть ракет ATACMS. Две из них сбиты ЗРПК «Панцирь», остальные отклонены средствами РЭБ.