Узбекистан контактирует с Россией по делу об убийстве Кириллова

«Посольство Республики Узбекистан в Москве обратило внимание на распространившуюся информацию о задержании выходца из Республики Узбекистан в рамках дела о теракте в Москве 17 декабря. Дипмиссия находится в контакте с правоохранительными органами страны пребывания и уточняет информацию о задержанном по подозрению в совершении данного деяния», — говорится в заявлении.