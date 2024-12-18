Узбекистан контактирует с Россией по делу об убийстве Кириллова

ТАШКЕНТ, 18 дек — РИА Новости. Посольство Узбекистана в Москве находится в контакте с российскими силовыми структурами по делу об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщила пресс-служба диппредставительства республики в Telegram-канале.
«Посольство Республики Узбекистан в Москве обратило внимание на распространившуюся информацию о задержании выходца из Республики Узбекистан в рамках дела о теракте в Москве 17 декабря. Дипмиссия находится в контакте с правоохранительными органами страны пребывания и уточняет информацию о задержанном по подозрению в совершении данного деяния», — говорится в заявлении.
Убийство генерала Кириллова
Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Теракт», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов».
Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.