В Минске оперативники с силовой поддержкой задержали управляющего шаурмичной

Управляющего одной из шаурмичных Минска задерживали с силовой поддержкой силовиков. Как сообщили правоохранители, представители наркоконтроля при «силовой поддержке сотрудников оперативной таможни задержали 31-летнего минчанина, который в своей квартире организовал помещение для выращивания наркосодержащих растений».
При осмотре квартиры был найден шкаф, который был оборудован для выращивания наркосодержащих растений в домашних условиях, помимо этого правоохранителями были изъяты горшки с грунтом и, собственно, растения.
Использовал фигурант и еще целый набор спецустройств: вентилятор, ультрафиолетовые лампы. Все это, равно как и приспособления для курения и несколько разовых доз дурманящих средств, также было изъято.
Возбуждено уголовное дело, в ходе предварительных следственных действий выяснилось, что 31-летний мужчина является управляющим в шаурмичной — заведении по продаже шаурмы.
Ранее мы писали о том, что в Минске стоимость квадратного метра жилья составила рекордную сумму — более 1600 долларов США (тут все подробности про рекорд последних десяти лет).