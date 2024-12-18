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В Минске оперативники с силовой поддержкой задержали управляющего шаурмичной

Оперативники с силовой поддержкой задержали управляющего шаурмичной в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Управляющего одной из шаурмичных Минска задерживали с силовой поддержкой силовиков. Как сообщили правоохранители, представители наркоконтроля при «силовой поддержке сотрудников оперативной таможни задержали 31-летнего минчанина, который в своей квартире организовал помещение для выращивания наркосодержащих растений».

При осмотре квартиры был найден шкаф, который был оборудован для выращивания наркосодержащих растений в домашних условиях, помимо этого правоохранителями были изъяты горшки с грунтом и, собственно, растения.

Использовал фигурант и еще целый набор спецустройств: вентилятор, ультрафиолетовые лампы. Все это, равно как и приспособления для курения и несколько разовых доз дурманящих средств, также было изъято.

Возбуждено уголовное дело, в ходе предварительных следственных действий выяснилось, что 31-летний мужчина является управляющим в шаурмичной — заведении по продаже шаурмы.

Ранее мы писали о том, что в Минске стоимость квадратного метра жилья составила рекордную сумму — более 1600 долларов США (тут все подробности про рекорд последних десяти лет).