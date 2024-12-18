Типичным безработным в Башкирии является горожанка средних лет

Стало известно, как выглядит типичный безработный житель Башкирии. Оказалось, что им является жительница города в возрасте 35−49 лет. Примечательно, что у таких женщин есть среднее профессиональное образование.
Описывая портрет среднестатистического безработного в республике министр труда Башкирии Ленара Иванова отметила, что в регионе на сегодняшний день официально зарегистрирован 7 861 безработный, а открытых вакансий — более 50 тысяч.
Больше всего работников ищут в сферах обрабатывающего производства, строительства, здравоохранения и торговли.
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