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Типичным безработным в Башкирии является горожанка средних лет

В Башкирии «нарисовали» новый портрет безработного.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как выглядит типичный безработный житель Башкирии. Оказалось, что им является жительница города в возрасте 35−49 лет. Примечательно, что у таких женщин есть среднее профессиональное образование.

Описывая портрет среднестатистического безработного в республике министр труда Башкирии Ленара Иванова отметила, что в регионе на сегодняшний день официально зарегистрирован 7 861 безработный, а открытых вакансий — более 50 тысяч.

Больше всего работников ищут в сферах обрабатывающего производства, строительства, здравоохранения и торговли.

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