В МЧС сообщили о 14 пострадавших при столкновении поездов под Мурманском

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших при столкновении двух поездов в Мурманской области выросло до 14, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
«По уточненной информации, в результате происшествия пострадали 14 человек, из них три человека находятся в тяжелом состоянии. Работы на месте происшествия продолжаются», — сказали в МЧС.
Ранее в оперативных службах региона сообщали ТАСС о восьми пострадавших.
В 16:15 при прибытии на станцию Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров, с вагонами грузового поезда.
В новость внесены изменения (18:03, 18:16 мск) — добавлена информация об увеличении числа пострадавших.