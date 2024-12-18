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В МЧС сообщили о 14 пострадавших при столкновении поездов под Мурманском

В тяжелом состоянии находятся трое из них.

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших при столкновении двух поездов в Мурманской области выросло до 14, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«По уточненной информации, в результате происшествия пострадали 14 человек, из них три человека находятся в тяжелом состоянии. Работы на месте происшествия продолжаются», — сказали в МЧС.

Ранее в оперативных службах региона сообщали ТАСС о восьми пострадавших.

В 16:15 при прибытии на станцию Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров, с вагонами грузового поезда.

В новость внесены изменения (18:03, 18:16 мск) — добавлена информация об увеличении числа пострадавших.