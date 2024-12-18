На пляж Анапы выбросило мертвого дельфина в мазуте

Фотографии, размещенные в социальных сетях, показывают, как дельфин, полностью покрытый мазутом, выброшен на берег. Животное не имело шансов выжить в таких условиях.



Ученые предупреждают, что последствия разлива нефти могут проявляться не сразу. Животные, такие как дельфины, которые кормятся в акватории Чёрного моря, могут накапливать токсичные вещества, поступающие в их организм через рыбу.



Керченский пролив является важным маршрутом миграции рыбы, а также кормовой зоной для афалин и азовок, что делает местных млекопитающих особенно уязвимыми. Экологи обеспокоены возможным долгосрочным воздействием загрязнения на морскую фауну.