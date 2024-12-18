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В Москве задержали бросившего коктейль Молотова в машину полиции по указанию неизвестных

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали молодого человека, по указанию неизвестных бросившего горючую жидкость в служебный автомобиль в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«Предварительно установлено, что 18 декабря на улице Брусилова молодой человек, используя легковоспламеняющийся жидкость, повредил служебный автомобиль. Злоумышленник 2003 года рождения, уроженец и житель города Москвы, задержан на месте происшествия», — сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, мужчина действовал по указанию третьих лиц, которые инструктировали его по телефону. «По данному факту проводится проверка», — добавили в главке.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента нет.