Бойца Ивана Емельяненко приговорили к 1,5 годам лишения свободы

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против спортсмена после того, как он принял участие в потасовке.
«Старооскольский городской суд приговорил Ивана Емельяненко к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима», — сказал собеседник агентства, добавив, что приговор будет обжалован стороной защиты.
Ивану Емельяненко 36 лет. Он является младшим братом бойцов Федора и Александра Емельяненко. Иван Емельяненко провел несколько поединков в смешанных единоборствах (ММА) и боксе.