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Бойца Ивана Емельяненко приговорили к 1,5 годам лишения свободы

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил российского бойца Ивана Емельяненко к полутора годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена.

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против спортсмена после того, как он принял участие в потасовке.

«Старооскольский городской суд приговорил Ивана Емельяненко к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима», — сказал собеседник агентства, добавив, что приговор будет обжалован стороной защиты.

Ивану Емельяненко 36 лет. Он является младшим братом бойцов Федора и Александра Емельяненко. Иван Емельяненко провел несколько поединков в смешанных единоборствах (ММА) и боксе.