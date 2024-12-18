Приговор калининградским врачам, обвиненным в убийстве младенца, отменили

Теперь дело вернется на новое рассмотрение в Московский областной суд, который примет решение об отмене либо сохранении им меры пресечения, уточнил он. «Приговор, которым Сушкевич и Белая признаны виновными, отменен. Теперь дело должно быть рассмотрено заново с участием новой коллегии присяжных заседателей, которым будут заново предъявляться доказательства, которая будет их исследовать и давать им оценку. Каким будет новый приговор — обвинительным или оправдательным — мы пока не знаем», — пояснил собеседник агентства.