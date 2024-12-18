Ричмонд
+12°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приговор калининградским врачам, обвиненным в убийстве младенца, отменили

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Первый апелляционный суд в Москве отменил приговор врачам Елене Белой и Элине Сушкевич, осужденным по делу об убийстве младенца в роддоме Калининграда. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сушкевич Камиль Бабасов.

Источник: РИА "Новости"

«Приговор Сушкевич и Белой отменен», — сказал Бабасов, добавив, что пока осужденные остаются под стражей.

Теперь дело вернется на новое рассмотрение в Московский областной суд, который примет решение об отмене либо сохранении им меры пресечения, уточнил он. «Приговор, которым Сушкевич и Белая признаны виновными, отменен. Теперь дело должно быть рассмотрено заново с участием новой коллегии присяжных заседателей, которым будут заново предъявляться доказательства, которая будет их исследовать и давать им оценку. Каким будет новый приговор — обвинительным или оправдательным — мы пока не знаем», — пояснил собеседник агентства.

Бабасов отметил, что защита осужденных будет ходатайствовать о том, чтобы мера пресечения медикам была изменена. Обе осужденные отбывают наказание в Калининградской области.

В сентябре 2022 года ранее исполнявшую обязанности главного врача родильного дома № 4 Калининградской области Белую и анестезиолога реаниматолога Сушкевич осудили на 9,5 года и 9 лет колонии соответственно. Мособлсуд действия Белой квалифицировал как организацию убийства малолетнего, действия Сушкевич — как исполнение убийства. Согласно данным суда, в ноябре 2019 года, чтобы не ухудшать показатели статистики медучреждения, узнав о родившемся в тяжелом состоянии младенце, Белая организовала его убийство с помощью Сушкевич, которая ввела ребенку лекарственный препарат в дозировке, в 20 раз превышающей допустимую для новорожденных.

В 2020 году врачей судили в Калининграде по этому делу. Тогда присяжные вынесли оправдательный вердикт, но решение было отменено, а дело направлено на повторное рассмотрение в Мособлсуд, где коллегия присяжных заседателей сочла вину врачей доказанной. Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор без изменения. В октябре текущего года Верховный суд отправил их дело на новое апелляционное рассмотрение.