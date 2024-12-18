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В Ростове-на-Дону поезд насмерть сбил 49-летнего мужчину

На ж/д перегоне в Ростове-на-Дону погиб мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону пассажирский поезд насмерть сбил 49-летнего жителя донской столицы. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Инцидент произошел на ж/д перегоне Зоологический сад — Ростов Товарный. Предварительно, причиной случившегося стало нарушение правил безопасности на железной дороге. Сейчас специалисты выясняют детали случившегося.

Жителям Дона напоминают: железная дорога — территория повышенной опасности.

Около путей нужно быть осторожными. Нельзя идти в наушниках или отвлекаться на гаджеты. Поезд за секунду проезжает до 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Сразу остановить состав просто невозможно.

Также взрослым и детям запрещено подниматься на вагоны, опоры и специальные конструкции контактной сети. Провода там имеют напряжение свыше 27 тысяч вольт, а электрическая дуга может возникнуть еще во время подъема на ж/д объект.