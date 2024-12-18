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Мертвую мать нашла дочь: в уфимской квартире мужчина устроил кровавую баню и лег спать

Житель Уфы зарезал знакомую за упоминание криминального прошлого.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в одной из квартир в Октябрьского района произошло жестокое убийство. Подробности трагедии рассказали в СУ СКР по РБ.

По имеющейся информации, 47-летний ранее судимый уфимец пришел в гости к своей знакомой, с которой они устроили застолье. Во время разговора женщина вспомнила, что в ее жизни уже встречался человек с криминальным прошлым. Этот укол не понравился уязвленному мужчине и он, схватив нож, зарезал уфимку. Затем он перетащил окровавленное тело на диван и лег спать в этой же квартире. Труп матери на утро обнаружила 22-летняя дочь.

Известно, что мужчина ранее был судим за смертельное избиение человека и убийство. Свою вину он признал. Суд поместил его на два месяца в СИЗО, заключили в СК.

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