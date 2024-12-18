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Мингорсуд вынес приговоры за попытку подрыва ж/д в Толочинском районе

Мужчин судили по 3нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе покушение на теракт и госизмена.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Минский городской суд вынес приговоры троим гражданам, которые обвинялись в совершении ряда особо тяжких преступлений, сообщила в среду Генеральная прокуратура Беларуси.

По данным правоохранителей, обвиняемые в 2023 году при взаимодействии с представителями специальных служб Украины собирали и предоставляли им различные сведения и выполняли задания, которые могли причинить вред нацбезопасности республики.

Так, двое из них совершили попытку подрыва участка железной дороги в Толочинском районе. Их действия квалифицированы как покушение на акт терроризма и покушение на приведение в негодность средств железнодорожного транспорта, а также измена государству.

Третьему дополнительно вменялся незаконный оборот взрывных устройств и госизмена.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда постановила обвинительный приговор», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что мужчинам по совокупности назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 25 лет.

Данный приговор в силу не вступил, он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.