Мингорсуд вынес приговоры за попытку подрыва ж/д в Толочинском районе

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Минский городской суд вынес приговоры троим гражданам, которые обвинялись в совершении ряда особо тяжких преступлений, сообщила в среду Генеральная прокуратура Беларуси.
По данным правоохранителей, обвиняемые в 2023 году при взаимодействии с представителями специальных служб Украины собирали и предоставляли им различные сведения и выполняли задания, которые могли причинить вред нацбезопасности республики.
Третьему дополнительно вменялся незаконный оборот взрывных устройств и госизмена.
«В соответствии с позицией государственного обвинителя судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда постановила обвинительный приговор», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что мужчинам по совокупности назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 25 лет.
Данный приговор в силу не вступил, он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.