Мингорсуд вынес приговоры за попытку подрыва ж/д в Толочинском районе

По данным правоохранителей, обвиняемые в 2023 году при взаимодействии с представителями специальных служб Украины собирали и предоставляли им различные сведения и выполняли задания, которые могли причинить вред нацбезопасности республики.

Так, двое из них совершили попытку подрыва участка железной дороги в Толочинском районе. Их действия квалифицированы как покушение на акт терроризма и покушение на приведение в негодность средств железнодорожного транспорта, а также измена государству.