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Доверчивые жители Башкирии отдали мошенникам полмиллиона рублей

Жители Калтасинского района продолжают попадаться на уловки мошенников.

Источник: Комсомольская правда

В Калтасинском районе Башкирии двое местных жителей стали жертвами телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

По информации ведомства, одним из пострадавших от уловок аферистов стал 62-летний житель деревни Верхний Тыхтем. Ему позвонила незнакомка и представилась оператором сотовой связи. Она заявила, что его договор на подключение подходит к концу и попросила продиктовать цифры из смс-сообщения. Потом ему позвонили вновь, но уже с легендой о том, что предыдущая собеседница была мошенницей, выманившей личные данные: теперь на вас оформляют кредит, заявили аферисты. После разговора с «сотрудником банка» мужчина потерял 140 тысяч рублей.

Еще одной жертвой мошенников стала 59-летняя жительница из деревни Большой Кельтей, которую лжесотрудники ФСБ убедили в том, что она подозреваемая в тяжком преступлении из-за возможных банковских переводов. Поверившая в популярную схему обмана сельчанка обогатила мошенников на 580 тысяч рублей.

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