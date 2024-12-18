Доверчивые жители Башкирии отдали мошенникам полмиллиона рублей

По информации ведомства, одним из пострадавших от уловок аферистов стал 62-летний житель деревни Верхний Тыхтем. Ему позвонила незнакомка и представилась оператором сотовой связи. Она заявила, что его договор на подключение подходит к концу и попросила продиктовать цифры из смс-сообщения. Потом ему позвонили вновь, но уже с легендой о том, что предыдущая собеседница была мошенницей, выманившей личные данные: теперь на вас оформляют кредит, заявили аферисты. После разговора с «сотрудником банка» мужчина потерял 140 тысяч рублей.