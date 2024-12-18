Х5 приостановила продажи шпрот «За Родину» после сообщений об отравлении

«Сразу после появления информации в СМИ об отравлениях мы приостановили продажи шпрот бренда “За Родину” во всех магазинах по стране, а также заблокировали поставки товара на наши распределительные центры до подведения итогов проверки», — говорится в заявлении.
Отмечается, что продукцию направили на лабораторные исследования. Кроме того, компания анализирует жалобы потребителей.
Ранее в среду региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что две жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом после употребления рыбных консервов, их состояние оценивается как тяжелое. Речь идет о шпротах в масле торговой марки «ТМ “За Родину”», которые женщины купили у неизвестного лица на мини-рынке.