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Х5 приостановила продажи шпрот «За Родину» после сообщений об отравлении

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Х5 Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», приостановила продажи шпрот марки «За Родину» после сообщений об отравлениях, рассказали РИА Новости в компании.

Источник: © РИА Новости

«Сразу после появления информации в СМИ об отравлениях мы приостановили продажи шпрот бренда “За Родину” во всех магазинах по стране, а также заблокировали поставки товара на наши распределительные центры до подведения итогов проверки», — говорится в заявлении.

Отмечается, что продукцию направили на лабораторные исследования. Кроме того, компания анализирует жалобы потребителей.

Ранее в среду региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что две жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом после употребления рыбных консервов, их состояние оценивается как тяжелое. Речь идет о шпротах в масле торговой марки «ТМ “За Родину”», которые женщины купили у неизвестного лица на мини-рынке.