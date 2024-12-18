Калининградским врачам Белой и Сушкевич отменили приговор

Приговор калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич отменен приговор решением апелляционного суда общей юрисдикции в Москве.
«Московский областной суд должен рассмотреть дело врачей в ином составе. Будет назначен новый судья и сформирована новая коллегия присяжных заседателей, — сообщил адвокат Элины Сушкевич Камиль Бабасов редакции газеты “Страна Калининград”. — Безусловно, на данном этапе — это победа. Единственное, что печалит — это то, что врачей не отпустили домой, а оставили в СИЗО. Поэтому первое ходатайство, которое мы направим, — это изменение меры пресечения».
В настоящий момент врачи находятся в статусе обвиняемых.
В случае, если новый суд присяжных вынесет оправдательный приговор, они смогут требовать реабилитации и компенсации упущенной выгоды за время уголовного преследования.
Напомним, 6 сентября 2022 года врачей приговорили к девяти и девяти с половиной годам лишения свободы за гибель младенца, после повторного рассмотрения дела в Московском областном суде. По решению суда оправдательный приговор, ранее вынесенный в Калининградском суде, был отменен.