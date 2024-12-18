Калининградским врачам Белой и Сушкевич отменили приговор

«Московский областной суд должен рассмотреть дело врачей в ином составе. Будет назначен новый судья и сформирована новая коллегия присяжных заседателей, — сообщил адвокат Элины Сушкевич Камиль Бабасов редакции газеты “Страна Калининград”. — Безусловно, на данном этапе — это победа. Единственное, что печалит — это то, что врачей не отпустили домой, а оставили в СИЗО. Поэтому первое ходатайство, которое мы направим, — это изменение меры пресечения».