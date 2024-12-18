В Мурманской области задержали машиниста грузового поезда после схода вагонов

МУРМАНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Машиниста грузового поезда и его помощника задержали после столкновения с пассажирским составом в Кандалакшском районе Мурманской области. По предварительным данным, они оставили кабину локомотива без присмотра, сообщили ТАСС в оперативных службах.